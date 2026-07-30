Москва30 июлВести.Европейский союз (ЕС) будет оказывать на Армению давление, чтобы та присоединилась к санкциям против России.
Об этом сообщил депутат Европарламента Фернан Картайзер газете "Известия".
По словам евродепутата, ЕС использует Армению в личных геополитических целях, но не сможет защитить ее от неизбежных экономических и политических последствий такого шага.
На Армению будет оказано сильное давление, чтобы она все же приняла такие меры (ввела визы и присоединилась к санкциям против РФ). Я надеюсь, что Армения выдержит такое давление и в первую очередь будет заботиться о своих собственных интересахзаявил Картайзер
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Европейский союз требует от правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна разорвать гуманитарные связи с Москвой и сократить присутствие бизнеса из РФ в ключевых сферах экономики.
Между тем, сообщалось, что в Европейском союзе понимают, что нарастающие экономические проблемы объединения не позволят ему компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода республики из Евразийского экономического союза.