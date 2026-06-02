В Европе назвали маловероятным вступление Армении в ЕС до 2030 года Евродепутат Картайзер усомнился в принятии Армении в ЕС в ближайшие годы

Москва2 июн Вести.Несмотря на симпатии в Европе в отношении Армении, вступление республики в Евросоюз носит скорее теоретический характер и маловероятно до 2030 года, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, хотя Армения "пользуется большой симпатией в ЕС" и официальные отношения Еревана и Брюсселя продолжают углубляться, вопрос членства страны в евроблоке "по-прежнему носит скорее теоретический характер".

Как отметил Картайзер, кандидатура Армении "вызывает множество вопросов" из-за ее географического положения и сложных отношений "по крайней мере с одним из ее соседей".

Несмотря на то, что отношения между ЕС и Арменией неуклонно улучшались в последние годы, вступление до 2030 года маловероятно сказал евродепутат в разговоре с газетой "Известия"

В марте 2025 года парламент Армении одобрил закон о запуске процедуры вступления в Евросоюз. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что страна подаст заявку на членство, как только проведет все необходимые реформы, однако итоговое решение будет вынесено на референдум. При этом глава армянского правительства признал несовместимость одновременного членства Армении в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В Кремле предупредили о возможных последствиях европейского курса Еревана. В частности, тот может лишится преференций в виде льготных цен на российский газ. МИД РФ подчеркнул, что Армения не может совмещать участие в обеих международных структурах.

В Москве расценили принятие закона о евроинтеграции как начало фактического выхода из ЕАЭС, однако в Ереване эту трактовку отвергли: спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не намерена "разводиться" с Россией, а Пашинян заверил, что страна продолжит работу в ЕАЭС, пока это возможно.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Москва попросила Ереван как можно скорее провести референдум на тему вступления Армении в Евросоюз или продолжения участия в ЕАЭС. При выходе из последнего страна может потерять до 14% ВВП, говорил российский лидер.