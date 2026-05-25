Москва25 мая Вести.Жители Армении могут столкнуться с проблемами, которые сейчас наблюдаются в ЕС. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Европейский Союз сейчас в не очень хорошем состоянии. И граждане Армении могут увидеть, что нет для них там ни работы, ни перспектив, что там большое количество мигрантов, запредельные цены на недвижимость, что в целом экономика Европейского Союза нездорова. Что там в ЕС высокая скрытая и реальная безработица, там много безработной молодежи – и это все может стать открытием для граждан Армении отметил он

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и ЕС отменят визовый режим в течение двух лет.

Тем временем в России предупредили, что народ Армении лишится рынка РФ и всего ЕАЭС из-за опасного курса Никола Пашиняна.