Отток специалистов станет проблемой для Армении при визовой либерализации с ЕС Эксперт Линников: Армения может потерять кадры из-за визовой либерализации с ЕС

Москва4 мая Вести.Либерализация визового режима с Европейским союзом может привести к оттоку квалифицированных профессиональных кадров из Армении. Такое мнение ректор Государственного университета по землеустройству, почетный адвокат России Александр Линников высказал в интервью ИС "Вести".

Переход на европейские стандарты в первую очередь негативно отражается на малом и среднем бизнесе, который не всегда способен понести дополнительные расходы, добавил эксперт.

Либерализация визового режима между Арменией и ЕС действительно может стать существенной проблемой для страны с населением менее трех миллионов человек. Об этом свидетельствует опыт некоторых из менее экономически развитых государств Европейского союза, которые испытали эту проблему на себе. В качестве примеров можно привести Грецию, Португалию или даже Италию, которые испытали существенный отток кадров, в особенности квалифицированных кадров рабочих профессий, после окончательной либерализации общего рынка Европейского союза и реализации свободы передвижения рабочей силы объяснил Линников

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил о важности углубления партнерства с альянсом для Еревана.