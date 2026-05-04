Евроинтеграция Армении может привести к ухудшению отношений Еревана и Тегерана Эксперт Линников: евроинтеграция Армении приведет к ухудшению отношений с Ираном

Москва4 мая Вести.Курс Армении на евроинтеграцию может привести к ухудшению отношений между Ереваном и Тегераном. Такое мнение ректор Государственного университета по землеустройству, почетный адвокат России Александр Линников высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, полноценное сотрудничество между Арменией и Ираном в новых обстоятельствах будет невозможно.

Закономерно предположить, что отношения между Арменией и Ираном станут ухудшаться. И это будет происходить не только и не столько по экономическим причинам, сколько, как мы понимаем, по причинам политического, идеологического свойства, поскольку полноценное сотрудничество между Арменией и Ираном в таких новых обстоятельствах будет невозможно, и Армения будет вынуждена делать, можно сказать, экзистенциальный выбор в пользу того или иного будущего союзника и экономического партнера объяснил свою точку зрения Линников

4 и 5 мая в Армении проходит восьмой саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения – ЕС, в котором ожидается участие президента Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.