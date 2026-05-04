Эксперт предупредил о последствиях сближения с Евросоюзом для Армении Ибрагимов: сближение с Евросоюзом неизбежно создаст давление на Ереван

Москва4 мая Вести.Сближение с Евросоюзом неизбежно создаст давление на Ереван. Такое мнение ИС "Вести" высказал эксперт Финансового университета при правительстве России, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

По его словам, Евросоюз является для Ирана абсолютно вражественным элементом, и сближение Еревана с Брюсселем очень раздражает Тегеран.

Очень многие иранские политики, лидеры общественного мнения, медиаресурсы иранские отмечают, что поведение Еревана в отношении Ирана недружественное. Иран – это не просто торговый партнер для Армении. Это единственная открытая южная граница Армении … Через иранскую территорию идут энергоносители, идет продовольствие, транзитные грузы. И, конечно же, сближение с Евросоюзом неизбежно создаст давление на Ереван сказал эксперт

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и курсе страны на евроинтеграцию, цены на газ и электроэнергию вырастут, что повлечет за собой подорожание всех товаров.