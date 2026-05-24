Пашинян рассчитывает на безвиз Армении и ЕС не позднее чем через два года

Москва24 мая Вести.Армения рассчитывает на введение безвизового режима с Европейским союзом через два года. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями.

По словам главы армянского правительства, которые приводит ТАСС, два года - это самый поздний срок.

Мы говорим, что самое позднее через два года у нас будет безвизовый режим с Евросоюзом. То есть вы сможете из аэропорта Ширака поехать в Ларнаку и для этого нужно будет одно - не забыть паспорт сказал Пашинян

Он утверждает, что стоимость билета за такой перелет составит "всего два евро".

Ранее ректор Государственного университета по землеустройству, почетный адвокат России Александр Линников высказал мнение, что либерализация визового режима с ЕС может привести к оттоку квалифицированных профессиональных кадров из Армении.