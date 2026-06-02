Сохранение членства в ЕАЭС будет выгоднее для Армении, чем вступление в ЕС Эксперт объяснил, почему Армении выгодно будет оставаться в ЕАЭС

Москва2 июн Вести.Армении гораздо выгоднее оставаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), чем вступать в Европейский союз (ЕС), так как очень сильно повышается конкурентоспособность ее национальной экономики. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

В рамках ЕАЭС сырье, топливо и энергия для Армении обходятся дешевле, подчеркнул эксперт.

Армения – это одна из [стран] – лидеров по темпам экономического роста в ЕАЭС… Очень сильно повышается конкурентоспособность национальной экономики, поскольку в рамках ЕАЭС становится дешевле практически все относительно других конкурирующих экономик. Это и сырье, и топливо, и энергия… С 2022 года наблюдались по некоторым годам даже двузначные темпы экономического роста объяснил Чирков

При этом потери от вступления Армении в ЕС будут невероятны по своим масштабам, отметил он. По его словам, ЕС сегодня демонстрирует наименьшие темпы экономического роста в мире. В первую очередь Евросоюз заинтересован в сохранении собственной деловой активности.

В Европейском союзе, я думаю, что внимание к Армении будет минимальным, потому что европейские страны сейчас в большей степени сконцентрированы на решении собственных проблем. На эти решения требуется все больше и больше денег… Очевидно, что Европейский союз втягивает страны многие для того, чтобы фактически эксплуатировать их экономику подытожил Чирков

Ранее сообщалось, что в Европе считают маловероятным вступление Армении в ЕС до 2030 года, и сегодня все разговоры об этом носят теоретический характер.