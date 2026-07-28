СВР: ЕС понимает, что не сможет компенсировать потери Армении от выхода из ЕАЭС

ЕС осознает неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС, заявили в СВР СВР: ЕС понимает, что не сможет компенсировать потери Армении от выхода из ЕАЭС

Москва28 июл Вести.В Европейском союзе понимают, что нарастающие экономические проблемы объединения не позволят ему компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Как отметили в ведомстве, в Брюсселе осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если республика окажется вне ЕАЭС.

В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки говорится в сообщении

По данным СВР, многие европейские страны уже предупреждают руководство ЕС о том, что они не готовы открывать свои рынки для армянских товаров в ущерб национальным производителям.

Вместе с тем, обратило внимание ведомство, брюссельские бюрократы продолжат убеждать Армению в своей поддержке.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер среди прочего заявил, что в республике необходимо как можно скорее провести референдум по вопросам ее вступления в ЕС.

Глава армянского правительства в свою очередь отметил, что проведение референдума станет возможным только после того, как Ереван подаст официальную заявку на прием в объединение.