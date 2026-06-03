Шойгу: РФ не будет финансировать выход Армении из кризиса после евроинтеграции

Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса, заявили в Совбезе Шойгу: РФ не будет финансировать выход Армении из кризиса после евроинтеграции

Москва3 июн Вести.Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса, который начнется после расширения связей Еревана с Европейским союзом. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Он отметил, что евроинтеграция означает для Армении разрыв с Евразийским экономическим союзом и Россией. По словам Шойгу, из-за такой политики в республике начнется серьезный кризис.

Хочу сказать прямо - ни расширение связей Армении с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни выход из экономического кризиса, который за этим последует, мы финансировать не будем подчеркнул Шойгу, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза

Ранее доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян заявил, что Армения может столкнуться с неподъемными экономическими проблемами, если примет решение выйти из ЕАЭС.