Галузин заявил о несовместимости членства Армении в ЕАЭС и ЕС

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Москва4 июн Вести.Россия не будет компенсировать Армении последствия ее стремления к членству в ЕС за счет преимуществ, получаемых республикой благодаря членству в ЕАЭС. Об этом на полях ПМЭФ-2026 заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

При этом, он отметил, что решение о дальнейшем политическом курсе является суверенным правом Армении.

Комментируя ограничения на поставки армянской сельскохозяйственной продукции в Россию, Галузин сказал, что они связаны с соблюдением фитосанитарных требований.

Галузин также подчеркнул, что у России остаются серьезные вопросы к действиям Армении, связанные с курсом на евроинтеграцию. По его словам, членство в этих объединениях одновременно несовместимо.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад и США относятся к Армении с позиции захвата чужих ресурсов.