Москва28 мая Вести.Армения в случае интеграции в Евросоюз потеряет все льготы по покупке энергоносителей, которые давало республике членство в Евразийском экономическом союзе, в этом суть послания, направленного Россией Армении, сообщил ИС "Вести" министр энергетики России Сергей Цивилев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия направила Армении уведомление о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Она отметила, что армянской стороне было передано соответствующее письмо Цивилева.

По словам Цивилева, цель письма - рассказать армянской стороне об истинном положении дел.

Если они собираются переходить в ЕС, то они теряют все льготы, которые мы давали, пока они находятся в ЕврАзЭС. А мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям как участнику ЕврАзЭС. Это исторически так сложилось. Мы к жителям Армении относимся как к братскому народу, поэтому это была форма поддержки. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители. И цель этого письма была - сказать гражданам, которые будут принимать решение в этом вопросе, рассказать истинное положение дел. А решение дальше за жителями Армении сказал Цивилев

По словам главы Минэнерго, ответа от Еревана в Москве не ждут.

Нет, не ждем ответил он на соответствующий вопрос

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на предвыборной акции, что Армению не пугают высокие цены на сырье в случае ухудшения связей с Россией, так как республика планирует разбогатеть.