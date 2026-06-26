Захарова оценила поведение Армении как члена ЕАЭС Захарова: поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС

Москва26 июн Вести.Поведение нынешних властей Армении нельзя назвать добросовестным членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства.

Захарова прокомментировала заявления премьера Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие на заседании правительства Армении 25 июня и в ходе общения с журналистами. По ее словам, Пашинян оставил без ответа вопрос о том, как можно в 2025 году в Армении принять закон о начале процесса вступления в Европейский союз, совершать другие шаги и при этом одновременно говорить о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС.

По словам Захаровой, деятельность Еревана в рамках ЕАЭС – лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку.

Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС заявила, в частности, Захарова

Она напомнила, что лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России в Астане 29 мая зафиксировали, что курс Еревана на сближение с Евросоюзом несет риски для экономической безопасности ЕАЭС.

25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжает активно работать в рамках ЕАЭС и не считает, что в отношениях с объединением произошли события, исключающие дальнейшее сотрудничество.