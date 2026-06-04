Шойгу: Армения может потерять до $1,5 млрд от сокращения турпотока из России

Шойгу: потери Армении от снижения турпотока из России могут составить $1,5 млрд Шойгу: Армения может потерять до $1,5 млрд от сокращения турпотока из России

Москва4 июн Вести.Потери Армении от сокращения турпотока из России могут составить до $1,5 млрд, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба СБ России.

Незначительные суммы, которые Евросоюз (ЕС) выделяет Армении на выгодные самим европейцам проекты, не смогут возместить эти потери, отметил Шойгу.

Евросоюз может выделять небольшие суммы на выгодные ему проекты, например, 1,5 млн евро на развитие так называемых "независимых медиа", то есть на собственную пропаганду. Или, например, 2,2 млн евро на поддержку либерализации визового режима, что явно не компенсирует потери от сокращения туризма из России, которые могут составить до $1,5 млрд подчеркнул Шойгу

По его словам, только по сельхозтоварам, более 96% которых потребляет Россия, Армения потеряет более $700 млн в год.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, координатор совета "Лазаревского клуба" Константин Затулин заявил, что власти Армении идут по пути разрыва отношений с Россией, принимая закон о начале вступления в ЕС.

В свою очередь евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер отметил, что вступление Армении в ЕС носит скорее теоретическую направленность и маловероятно до 2030 года.

Кандидатура Армении кажется странам ЕС спорной из-за ее географического положения и сложных отношений, по крайней мере, с одним из ее соседей, подчеркнул Картайзер.