Эксперт Юшков: Армения потеряет до $5 млрд после выхода из ЕАЭС

Москва14 мая Вести.Армения может лишиться из-за выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 5 млрд долларов, что примерно соответствует оценкам в 15% ВВП республики. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета Игорь Юшков в комментарии Baza.

По его мнению, такими могут быть потери от роста цен на газ, сокращения торговли с РФ и новых издержек для предпринимательства.

В настоящее время Армения покупает значительную часть газа у России по льготной цене, но при выходе республики из ЕАЭС стоимость приблизится к европейской. Таким образом, как сказано в материале, ежегодные расходы Армении подскочат примерно на 800 млн долларов.

Кроме того, согласно этой информации, под удар попадут реэкспорт и поставки товаров от производителей Армении в РФ. Эксперт полагает, что Армения может потерять несколько миллиардов долларов дохода. Уточняется, что даже при сохранении торговли будут введены пошлины, которые особенно чувствительны для коньяка, табака и сельхозпродукции. По мнению экономиста, бизнесу придется пойти на расходы в размере еще около 100 млн долларов.

Помимо этого, еще один риск экономист видит для трудовых мигрантов. По его мнению, при введении патентов для граждан Армении их затраты в России могут расти примерно на 200 млн долларов ежегодно.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС. В МИД Армении ответили, что республика в настоящий момент является членом ЕАЭС и примет решение о возможной евроинтеграции, когда настанет подходящее время.