ЕС требует от Армении порвать гуманитарные связи с РФ и выдавить русский бизнес СВР: Евросоюз требует от Еревана сократить присутствие российского бизнеса

Москва28 июл Вести.Европейский союз требует от правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна разорвать гуманитарные связи с Москвой и сократить присутствие бизнеса из РФ в ключевых сферах экономики. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве уточнили, что европейские чиновники осознают неизбежность экономического кризиса в Армении в случае выхода страны из Евразийского экономического союза. При этом ЕС отказывается оказывать конкретную помощь Еревану, ожидая от него выполнения условий, которые якобы увязаны с вступлением страны в Евросоюз.

В частности, от правительства Н. Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов. Поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в "прекрасном далеком" превратить Армению в "процветающий перекресток мира" заявили в ведомстве

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что точные сроки проведения референдума в Армении по вопросу вступления в Евросоюз не обсуждались во время недавнего телефонного разговора лидеров двух стран. Однако Москва и Ереван подчеркнули, что эта процедура должна пройти как можно скорее.