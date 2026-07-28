Москва28 июлВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и армянского премьера Никола Пашиняна не обсуждались точные сроки назначения референдума о вступлении Армении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.
При этом он добавил, что лидеры подтвердили важность скорейшего решения вопроса.
Точных сроков названо не было, но была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важносказал Песков журналистам
Ранее сообщалось, что инициатором телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выступила армянская сторона.