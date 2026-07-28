Песков: даты референдума по вступлению Армении в ЕС или ЕАЭС не обсуждались

Песков ответил на вопрос о сроках референдума в Армении по ЕС и ЕАЭС Песков: даты референдума по вступлению Армении в ЕС или ЕАЭС не обсуждались

Москва28 июл Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и армянского премьера Никола Пашиняна не обсуждались точные сроки назначения референдума о вступлении Армении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

При этом он добавил, что лидеры подтвердили важность скорейшего решения вопроса.

Точных сроков названо не было, но была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно сказал Песков журналистам

Ранее сообщалось, что инициатором телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выступила армянская сторона.