Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся по просьбе Армении

Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе Армении Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся по просьбе Армении

Москва28 июл Вести.Инициатором телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выступила армянская сторона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы российский лидер подтвердил приверженность совместному заявлению, принятому на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане 29 мая 2026 года. Этот документ был подписан главами Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России и касался действий Армении, направленных на вступление в Европейский союз.

В разговоре была акцентирована необходимость скорейшего проведения в Армении общенационального референдума. Предполагается, что плебисцит должен будет определить дальнейший внешнеполитический курс страны – либо присоединение к ЕС, либо сохранение членства в Евразийском экономическом союзе.

Ранее сообщалось, что Пашинян в беседе с Путиным поднял вопрос ограничений на поставки армянской продукции на российский рынок.