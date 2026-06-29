Пашинян рассчитывает на контакты с Путиным в ближайшее время Пашинян уверен в скором контакте с Владимиром Путиным

Москва29 июн Вести.Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассчитывает на проведение в ближайшее время контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналистов о общении с главой российского государства.

Пашинян выразил свою уверенность в том, что в самое ближайшее время проведет разговор с Путиным. Он добавил, что запланированной после парламентских выборов в Армении встречи с российским президентом пока не было.

В ближайшее время будут контакты. Я уверен заверил Пашинян

Премьер-министр Армении также подтвердил, что будет участвовать в заседании межправительственной комиссии ЕАЭС, сообщает "Интерфакс".

В МИД России отметили, что Армения предпринимает шаги по сближению с Евросоюзом. 2 июля в Ереван собирается приехать глава Еврокомиссиии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия выделила Армении для поддержки бизнеса на фоне торговых ограничений со стороны России более 30 миллионов евро. Всего Ереван может рассчитывать на 50 миллионов евро в случаях, когда Армения сталкивается с препятствиями для экспорта своей сельскохозяйственной продукции.

В конце мая Россельхознадзор запретил поставки из Армении цветов, ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. В июне под запрет попал ввоз плодов вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и свежего винограда, а также семечек, баклажанов, картофеля и сухофруктов.

В начале июня была приостановлена сертификация живой рыбы и рыбопродукции из Армении. Это угрожает Еревану потерей 98% российского рыбного рынка.