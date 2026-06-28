Армения потеряет 98% доходов от продажи рыбы без российского рынка Армения лишится 98% рыбных доходов, если потеряет российский рынок

Москва28 июн Вести.Армения потеряет 98% доходов от экспорта рыбы (около 80 миллионов долларов), если лишится рынка РФ. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Армения по итогам прошлого года заработала 79,8 миллиона долларов от поставок рыбы на мировые рынки. При этом за счет экспорта на российский рынок получено 78,4 миллиона.

Россельхознадзор расширил ограничения на ввоз рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух предприятий. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать, пока армянские поставщики не предоставят необходимые подтверждающие материалы и не устранят недочеты.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз части плодоовощной продукции из Армении.