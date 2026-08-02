Москва2 авгВести.Армения при потере российского рынка может лишиться более 80% доходов от экспорта абрикосов, сообщает РИА Новости.
Россельхознадзор (РСХН) ввел в июне ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов. При этом Россия оказалась в 2025 году крупнейшим покупателем армянских абрикосов.
Армения поставляет абрикосы на экспорт с мая по сентябрь-октябрь.
В мае-сентябре 2025 года доход Армении от экспорта абрикосов составил $12,2 млн, в том числе $10,3 млн получены от экспорта в Россию.
Таким образом, Россия обеспечила 83,9% прибыли от всего экспорта армянских абрикосов.
В 2025 году абрикосы из Армении ввозили Грузия (на $540,6 тыс.), Белоруссия ($205,9 тыс.) и ОАЭ ($62,9 тыс.).