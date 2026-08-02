Армения без России лишится 80% доходов от продажи абрикосов

Армения при потере рынка России лишится 80% доходов от продажи абрикосов Армения без России лишится 80% доходов от продажи абрикосов

Москва2 авг Вести.Армения при потере российского рынка может лишиться более 80% доходов от экспорта абрикосов, сообщает РИА Новости.

Россельхознадзор (РСХН) ввел в июне ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов​​​. При этом Россия оказалась в 2025 году крупнейшим покупателем армянских абрикосов.

Армения поставляет абрикосы на экспорт с мая по сентябрь-октябрь.

В мае-сентябре 2025 года доход Армении от экспорта абрикосов составил $12,2 млн, в том числе $10,3 млн получены от экспорта в Россию.

Таким образом, Россия обеспечила 83,9% прибыли от всего экспорта армянских абрикосов.

В 2025 году абрикосы из Армении ввозили Грузия (на $540,6 тыс.), Белоруссия ($205,9 тыс.) и ОАЭ ($62,9 тыс.).