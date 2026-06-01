Россельхознадзор ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Москва1 июн Вести.Россельхознадзор со 2 июня текущего года ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов на территорию России.

Со 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения говорится в сообщении

Кроме того, ведомство ограничивает транзит этой продукции в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до выработки алгоритма, направленного на обеспечение безопасности отгружаемой продукции.

1 июня Россельхознадзор заявил, что только две армянские компании допущены к поставкам живой рыбы и рыбопродукции в Россию. Результаты инспекции остальных заводов и ферм оказались неудовлетворительными.

Кроме того, ведомство с 30 мая ограничило ввоз плодоовощной продукции из Армении для обеспечения фитосанитарного благополучия. С 23 мая приостановлена продажа некачественного алкоголя трех армянских производителей.