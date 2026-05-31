Армения лишится доходов от экспорта клубники при потере рынка России Армения рискует потерять 97% дохода от экспорта клубники без российского рынка

Москва31 мая Вести.Армения может полностью лишиться дохода от экспорта клубники, если потеряет российский рынок, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения от платформы ООН Comtrade.

Так, за 11 месяцев 2025 года Армения поставила в Россию клубники на $12,14 млн. При этом общий экспорт этих ягод составил $12,51 млн. Помимо России клубнику закупали ОАЭ, Катар и Казахстан.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении некоторых видов ягод и свежих овощей, в том числе клубники, томатов и огурцов. Россельхознадзор (РСХН) отметил, что решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянских сельхозтоваров.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что Россия сможет заместить объемы поставок из Армении. Ограничения могут стать проблемой для армянской стороны, но не для российского рынка.

Между тем президент Владимир Путин задался вопросом, на какой рынок пойдет армянская сельскохозяйственная продукция в случае разрыва экономических связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).