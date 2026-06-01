Только две армянские компании допущены к поставкам рыбы после проверки

Москва1 июн Вести.Армении с 2 июня необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенных для экспорта в Россию, практически со всех предприятий страны. Об этом сообщил Россельхознадзор.

С 21 по 27 мая 2026 года российское ведомство проводило инспекцию армянских рыбоперерабатывающих заводов и ферм по разведению форели. Ее результаты были признаны неудовлетворительными.

При этом половина предприятий отказалась от проверки.

По результатам инспекции с 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации говорится в сообщении российского ведомства

Продукция двух допущенных заводов будет ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.

Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении для обеспечения фитосанитарного благополучия, а с 23 мая приостановлена продажа некачественного алкоголя трех армянских производителей. С 20 мая введены временные ограничения на ввоз цветов из республики.