Москва2 июн Вести.Правительству премьер-министра Армении Никола Пашиняна придется платить армянским фермерам по 22 миллиона долларов каждый месяц, чтобы восполнить их убытки от ограничений на поставки в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные подсчеты.

По информации журналистов, за неполный 2025 год Армения поставила в Россию сельхозпродукцию, на которую введены ограничения, на сумму в размере 240 миллионов долларов. Весь экспорт этой продукции, как уточняется, составил около 265 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор ограничивает ввоз на территорию России семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Кроме того, сообщалось, что ведомство со 2 июня вводит ограничения на ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Запрет на поставки также затронул армянскую плодоовощную продукцию.