Экономист Николаев: остановка поставок рыбы из Армении не приведет к потрясениям

Эксперт объяснил, почему рынок РФ не заметит ухода армянской рыбы Экономист Николаев: остановка поставок рыбы из Армении не приведет к потрясениям

Москва26 июн Вести.Экономист, член генерального совета "Деловой России" Олег Николаев в беседе с ТАСС заявил, что российский рынок легко компенсирует выпадающие объемы поставок рыбы из Армении.

Россия расширила ограничения на ввоз рыбной продукции из Армении, приостановив сертификацию еще двух предприятий республики. Теперь поставки полностью остановлены до устранения нарушений.

Практически весь импорт рыбы из Армении в Россию — это аквакультурная форель. Рыба хорошая, занимает 12% импорта форели, но с ее уходом рынок тоже не ждут никакие потрясения пояснил он

Эксперт добавил, что в России десятки собственных аквакультурных хозяйств, и при сохранении спроса они без труда закроют освободившуюся нишу. Армянская продукция, в свою очередь, будет вынуждена искать новых покупателей на других направлениях.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что РФ нарастила импорт рыбы из других стран после ограничений в отношении Армении.