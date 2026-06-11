Москва11 июнВести.Россия нарастила импорт рыбы из других стран, чтобы заместить поставки армянских компаний после введения ограничений, сообщил ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Ограничения на поставки живой рыбы в РФ ранее были введены для всех армянских компаний, кроме двух.
Как отметил Данкверт, в ведомстве открыли поставки рыбы из других стран.
Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турциюсказал глава Россельхознадзора
Он подчеркнул, что есть большой выбор поставщиков.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников подчеркивал, что ограничения на импорт из Армении не окажут заметного влияния на российский рынок и уровень инфляции.