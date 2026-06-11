Данкверт: Россия нарастила импорт рыбы, чтобы заместить поставки из Армении

РФ нарастила импорт рыбы из других стран после ограничений в отношении Армении Данкверт: Россия нарастила импорт рыбы, чтобы заместить поставки из Армении

Москва11 июн Вести.Россия нарастила импорт рыбы из других стран, чтобы заместить поставки армянских компаний после введения ограничений, сообщил ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ограничения на поставки живой рыбы в РФ ранее были введены для всех армянских компаний, кроме двух.

Как отметил Данкверт, в ведомстве открыли поставки рыбы из других стран.

Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию сказал глава Россельхознадзора

Он подчеркнул, что есть большой выбор поставщиков.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников подчеркивал, что ограничения на импорт из Армении не окажут заметного влияния на российский рынок и уровень инфляции.