Пашинян: ограничения на ввоз продукции Армении в Россию не являются санкциями

Пашинян призвал не считать ограничения на ввоз продукции Армении в РФ санкциями Пашинян: ограничения на ввоз продукции Армении в Россию не являются санкциями

Москва29 июн Вести.Ограничения на ввоз армянской продукции на территорию России не стоит считать санкциями. Об этом журналистам заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам главы армянского правительства, использование слова "санкции" в данной ситуации неверно.

Санкций нет и быть не может сказал Пашинян

26 июня Россельхознадзор принял решение о расширении ограничений на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух предприятий. После этого ограничения распространились на все армянские компании, поставляющие рыбу на российский рынок.

Со 2 июня ведомство ограничило ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

Также под ограничения попали армянские томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубника.