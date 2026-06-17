Глава Россельхознадзора: ограничения на товары из Армении не связаны с политикой

В Россельхознадзоре разъяснили ввод ограничений на армянские товары Глава Россельхознадзора: ограничения на товары из Армении не связаны с политикой

Москва17 июн Вести.Введение ограничений на импорт ряда продовольственных товаров из Армении обусловлено выявленными нарушениями стандартов безопасности, а не политическими мотивами.

Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "Российской газете".

Глава ведомства заметил, что политические лидеры часто склонны усматривать скрытый подтекст в таких санитарных мерах, как результаты лабораторных анализов и статистика систематических нарушений. Основной проблемой аграрного сектора Еревана Данкверт назвал неэффективную организацию контроля и логистики.

Он пояснил, что в республике работает множество мелких фермерских хозяйств, экспортирующих свою продукцию. При этом между этапами выращивания и непосредственной отгрузки отсутствует централизованная система внутренней проверки.

По словам главы Россельхознадзора, когда в один грузовой автомобиль собирают тысячи мелких партий продуктов, контролирующие органы на границе физически не способны качественно проверить такой разрозненный массив.

Данкверт утверждает, что мониторинг качества должен осуществляться непосредственно на стадии выращивания. Для этого, по его мнению, необходимо развивать кооперацию среди сельхозпроизводителей, внедрять внутренний аудит на предприятиях и повышать ответственность профильных ассоциаций.

Именно дефицит этих механизмов в Армении вынуждает Россию вводить защитные меры, заключил глава Россельхознадзора.

С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени, клубники, винограда и ряда другой продукции.

Председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян заявил, что ограничения на экспорт армянской продукции в Россию могут стать причиной снижения валового внутреннего продукта республики на 2%.