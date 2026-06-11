Москва11 июнВести.Неэффективность работы службы Армении по карантину и защите растений угрожает фитосанитарной безопасности России. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.
Неэффективность деятельности армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭСговорится в заявлении
С 12 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны ЕАЭС. В ведомстве отметили, что поводом послужили систематические выявления карантинных объектов, которые продолжились даже после неоднократных оповещений компетентных органов республики.