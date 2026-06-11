Россельхознадзор ограничивает ввоз и транзит подкарантинной продукции из Армении Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Москва11 июн Вести.Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны ЕАЭС. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства – члены ЕАЭС говорится в заявлении

В ведомстве пояснили, что решение было принято из-за систематического выявления карантинных объектов.

Так, с мая 2026 года Россельхознадзор поэтапно ограничивал ввоз из Армении разных видов карантинной продукции. Также ведомство неоднократно оповещало компетентные органы республики о нарушении поставок.

Однако обнаружения карантинных объектов продолжаются. В июне было выявлено 3 случая заражения капровым жуком поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов добавили в ведомстве

Отмечается, что указанные случаи говорят о недостаточном контроле поставок со стороны Армении. Запрет на ввоз продукции из республики будет действовать до тех пор, пока не появится конкретный алгоритм по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров.

2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. До этого Россия ввела временные ограничения на ввоз из республики некоторых видов ягод и свежих овощей, в том числе томатов, огурцов, перца и клубники.