Москва26 июнВести.Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух предприятий. После этого ограничения распространились на все армянские компании, поставляющие рыбу на российский рынок.
В ведомстве напомнили, что ранее по итогам проверок армянской стороне было предложено временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением двух предприятий – ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс", представители которых участвовали в инспекциях. В отношении этих компаний действует режим усиленного лабораторного контроля.
Как сообщили в Россельхознадзоре, по итогам анализа материалов был подготовлен предварительный отчет, а армянской стороне переданы подтверждающие документы, обосновывающие решение о временной приостановке сертификации продукции предприятий.
Ведомство отметило, что продолжает взаимодействие с компетентными органами Армении для обеспечения безопасности рыбы и рыбной продукции, поставляемой на российский рынок.
С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени, клубники, винограда и ряда другой продукции.
11 июня министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что страна обратилась в Евразийскую экономическую комиссию для решения проблем с поставками продукции в Россию.
Если Армения решит покинуть Евразийский экономический союз, то для ее граждан в России будут действовать стандартные миграционные требования, в частности, необходимость покупать патенты для работы, отмечал президент РФ Владимир Путин.