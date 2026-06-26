Россия приостановила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы со всех армянских предприятий

Москва26 июн Вести.Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух предприятий. После этого ограничения распространились на все армянские компании, поставляющие рыбу на российский рынок.

В ведомстве напомнили, что ранее по итогам проверок армянской стороне было предложено временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением двух предприятий – ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс", представители которых участвовали в инспекциях. В отношении этих компаний действует режим усиленного лабораторного контроля.

Как сообщили в Россельхознадзоре, по итогам анализа материалов был подготовлен предварительный отчет, а армянской стороне переданы подтверждающие документы, обосновывающие решение о временной приостановке сертификации продукции предприятий.

Ведомство отметило, что продолжает взаимодействие с компетентными органами Армении для обеспечения безопасности рыбы и рыбной продукции, поставляемой на российский рынок.

С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени, клубники, винограда и ряда другой продукции.

11 июня министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что страна обратилась в Евразийскую экономическую комиссию для решения проблем с поставками продукции в Россию.

Если Армения решит покинуть Евразийский экономический союз, то для ее граждан в России будут действовать стандартные миграционные требования, в частности, необходимость покупать патенты для работы, отмечал президент РФ Владимир Путин.