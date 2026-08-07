Пашинян: запрет РФ на ввоз армянских товаров провоцирует негатив к ЕАЭС Пашинян: ограничения РФ на экспорт из Армении настраивают граждан против ЕАЭС

Москва7 авг Вести.Ограничения, введенные на поставки армянских товаров в Россию, вызывают в Армении негативное отношение к Евразийскому экономическому союзу. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

То, что происходит сейчас в пространстве Евразийского экономического союза, только провоцирует негативное восприятие ЕАЭС в Республике Армения. Я имею в виду ограничения, которые наши уважаемые российские коллеги внесли по поводу армянских товаров сказал Пашинян российским журналистам

На вопрос о том, сопоставлял ли он перспективы армянской продукции на рынках ЕС и ЕАЭС, глава правительства ответил, что для любого государства принципиальное значение имеет рост качества, конкурентоспособности и производственных стандартов. По словам премьера, над этим трудятся как в рамках объединения, так и повсюду, поскольку конкурентоспособность товара и экономики в целом является первостепенным вопросом.

Пашинян также отметил, что ключевая тема, которую он вынес на заседание Евразийского межправительственного совета, касалась недопустимости негативизации этого процесса. Он выразил мнение, что сложившаяся ситуация дает союзу хорошую возможность совместно поработать над повышением привлекательности и конкурентоспособности ЕАЭС. При этом премьер предупредил, что без реализации фундаментальных принципов объединение рискует оказаться в кризисе, добавив, что положение вокруг армянских товаров представляет проблему не только для его страны, но и для всего ЕАЭС.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что с 12 июня вводит ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также на ее транзит через территорию России в другие страны ЕАЭС. Глава ведомства Сергей Данкверт пояснял, что эти меры обусловлены не политическими причинами, а отсутствием у армянских производителей действенного контроля качества.