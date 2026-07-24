Ереван отрицает претензии Россельхознадзора к качеству армянских продуктов Армения не подтверждает нарушения в производстве молочных продуктов для РФ

Москва24 июл Вести.В Армении не соглашаются с выводами Россельхознадзора о нарушениях на молокоперерабатывающих предприятиях, поставляющих продукцию в Россию. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики заявил, что в ходе совместной проверки не было найдено подтверждений использованию сырья от зараженных животных или импортных компонентов.

По данным армянской стороны, проверка с участием российских специалистов проходила с 14 по 21 июля на четырех предприятиях.

Хотя российская сторона еще не предоставила результаты совместной проверки, проведенной специалистами Россельхознадзора и ИОБПП с 14 по 21 июля на четырех армянских молочных предприятиях, однако можем сообщить, что в ходе проверок не было обнаружено никаких обоснований по использованию этими предприятиями молока от больных животных, а также использования сырья, импортированного из других стран говорится в официальном заявлении ИОБПП

Ведомство подчеркивает, что вся продукция прошла необходимые лабораторные испытания и признана безопасной.

При этом Россельхознадзор настаивает на обратном. Российская служба утверждает, что инспекция подтвердила случаи использования молока от зараженного поголовья и сырья третьих стран при производстве товаров для российского рынка. Также отмечены системные проблемы с прослеживаемостью и оформлением ветеринарных документов, которые фиксировались еще в 2023–2024 годах. В ответ на это армянский инспекционный орган заявил, что постоянно проводит контрольные мероприятия, а в случае выявления нарушений останавливает производство и уничтожает опасные партии. Разногласия между сторонами продолжаются, и российская служба считает, что в Армении так и не налажена система подтверждения происхождения и безопасности молочного сырья, особенно от частных хозяйств.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении.