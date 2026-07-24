Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении Россия с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Москва24 июл Вести.Россельхознадзор с 27 июля 2026 года вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении в Россию. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

Решение принято по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении. Проверка проходила в период с 14 по 21 июля. После этого Россельхознадзор обратился в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с просьбой с 27 июля приостановить ветеринарную сертификацию молочной продукции, которая поставляется со всех предприятий республики.

Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27.07.2026 говорится в документе

Также сообщается об изменении с 27 июля статуса некоторых предприятий Армении в реестре предприятий Таможенного союза на "временно ограничено".

В мае Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух предприятий. Таким образом ограничения распространились на все армянские компании, которые поставляли рыбу на российский рынок.