Telegraph: саудовский принц умер в отеле Лондона от наркотиков и алкоголя

Тело саудовского принца нашли в элитной гостинице в Лондоне Telegraph: саудовский принц умер в отеле Лондона от наркотиков и алкоголя

Москва23 июл Вести.Один из саудовских принцев, родственник короля Саудовской Аравии Салмана, был найден мертвым в минувшем ноябре в элитной гостинице в Лондоне, вскрытие показало, что он скончался из-за наркотиков и алкоголя, выяснила газета The Telegraph.

По данным издания, тело 29-летнего принца нашел в ноябре 2025 года уборщик в ванной комнате номера.

Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне после того, как принял коктейль из наркотиков и алкоголя отмечается в публикации

Анализ крови погибшего показал большое содержание алкоголя и наркотиков. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что принц страдал из-за зависимости от алкоголя и алпразолама.

По информации издания, принца звали Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд. Он был потомком прапрадеда короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Днем ранее СМИ сообщали, что в Париже был найден мертвым бывший модельный агент и модный фотограф Даниэль Сиад, которого называют предполагаемым сообщником скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.