VG: Сын норвежских дипломатов, уличенных в связях с Эпштейном, покончил с собой

СМИ: сын уличенных в связях с Эпштейном норвежских дипломатов покончил с собой VG: Сын норвежских дипломатов, уличенных в связях с Эпштейном, покончил с собой

Москва1 мая Вести.Сын пары бывших норвежских дипломатов Моны Юуль и Терье Реда-Ларсена, которые находятся под следствием из-за связей со скандально известным покойным финансистом Джеффри Эпштейном, покончил с собой. Об этом сообщило издание VG со ссылкой на адвокатов пары.

Терье Ред-Ларсен и Мона Юуль лишились сына цитирует издание заявление адвокатов

По имеющейся у них информации, 25-летний юноша покончил жизнь самоубийством.

В начале февраля норвежский МИД заявил, что Юуль ушла в отставку с должности посла на фоне расследования ее связей с Эпштейном. Вскоре было объявлено о начале расследования в отношении Юуль и Ред-Ларсена из-за их связей с финансистом: Юуль обвиняют в коррупции, ее мужа - в соучастии.

Как пишет VG, Эпштейн незадолго до своей смерти завещал детям Ред-Ларсена и Юуль 10 миллионов долларов. Эти средства им не передавались, а семья заявила, что о завещании им стало известно исключительно из сообщений СМИ.

Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование против бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона из-за его связей с Эпштейном.