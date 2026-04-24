В ЕС начато расследование в отношении Мандельсона из-за связей с Эпштейном Reuters: OLAF расследует связи Мандельсона с Эпштейном

Москва24 апр Вести.Бывший посол Британии в США Питер Мандельсон попал под расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) из-за связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в бюро не могут дать никаких дополнительных комментариев, потому что расследование продолжается.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) сообщило о начале расследования в отношении Питера Мандельсона говорится в материале

Мандельсон, как подчеркивается, с 2004 по 2008 год занимал пост комиссара ЕС по торговле.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что Минюст США блокирует расследование Скотленд-Ярда в отношении бывшего британского посла. Министерство отказалось передавать Лондону важные улики, содержащиеся в файлах по делу Эпштейна.