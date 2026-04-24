Москва24 апр Вести.Минюст США блокирует расследование британского Скотленд-Ярда в отношении Питера Мандельсона, бывшего посла Британии в США, сообщает издание The Telegraph.

В частности, Минюст США отказался передавать британцам важные улики, содержащиеся в файлах по делу Джеффри Эпштейна. Минюст США требует, чтобы Скотленд-Ярд подал официальный запрос о взаимной правовой помощи, отмечает издание.

Однако обработка запроса может занять не менее 18 месяцев, что значительно затянет уголовное расследование в отношении Мандельсона. По данным издания, полиция Лондона готовит официальный запрос о предоставлении материалов.

Между тем премьер-министр Британии Кир Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса после того, как СМИ сообщили новые подробности о назначении Мандельсона, друга скандально известного американского финансиста-педофила Эпштейна, послом в США.