Москва17 апр Вести.Премьер-министр Британии Кир Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса после того, как СМИ обнародовали новые подробности о назначении Питера Мандельсона, друга скандально известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, послом в США, пишет издание The Daily Telegraph.

Роббинс, являясь главой дипломатической службы, занимал также должность замглавы МИД Британии. По правилам британской политической системы, должность главы министерства занимает исключительно член парламента. Депутаты парламента могут занимать пост замминистра.

Единственным замглавы министерства из числа чиновников является глава корпуса госслужащих в том или ином министерстве. В случае с МИД Британии таким чиновником являлся Роббинс.

Стармер оповестил Роббинса об увольнении 16 апреля. О том, что Роббинс отстранен от должности, не объявлено официально.

Бывший посол Британии в США Питер Мандельсон задержан полицией Лондона в феврале 2026 года. Его подозревают в совершении должностного преступления.

В рассекреченных ранее файлах по делу Эпштейна отмечено, что Мандельсон дружил с Эпштейном. Стармер призвал исключить Мандельсона из палаты лордов.

Между тем глава аппарата британского правительства Морган Максуини подал в отставку, поскольку он также имел отношение к назначению Мандельсона послом в США.