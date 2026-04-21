LBC: двух депутатов выгнали с заседания Палаты общин после слов о лжи Стармера

Москва21 апр Вести.В Британии с заседания Палаты общин выгнали двух депутатов, обвинивших британского премьера Кира Стармера во лжи из-за скандала с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает LBC.

Стармер, как подчеркивается, во время заседания настаивал, что не был в курсе ситуации с назначением послом в США Питера Мандельсона, связанного с Эпштейном.

Депутат партии Reform UK Ли Андерсон и депутат партии Your Party Зара Султана назвали Стармера "лжецом" и покинули зал заседания.

Мандельсона уволили с должности посла в сентябре 2025 года после публикации файлов Эпштейна, в которых он фигурировал. Стармер также призвал исключить Мандельсона из Палаты лордов.

Между тем в феврале 2026 года британский премьер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса после того, как медиа опубликовали новые подробности о назначении Мандельсона.