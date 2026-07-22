Москва22 июл Вести.Во Франции обнаружено тело Даниэля Сиада — бывшего модельного агента и модного фотографа, которого подозревали в связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на неназванный источник.

Рекрутер моделей Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома говорится в сообщении

Французские правоохранители начали расследование смерти Сиада. Телеканал также обращает внимание на роль Сиада в деле: его подозревают в вербовке несовершеннолетних и молодых женщин для Эпштейна, которые затем становились жертвами сексуального насилия.

По информации газеты Le Parisien, Даниэлю Сиаду было 69 лет. Он родом из Алжира, имел шведское и французское гражданство. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

В 2019 году финансисту Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

30 января этого года в США заявили о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. Она раскрыла связи покойного финансиста и сексуального преступника со многими видными деятелями политики, финансов, науки и бизнеса.

В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.