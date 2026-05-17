Москва17 мая Вести.После возобновления в начале года расследования вокруг парижской квартиры американского финансиста Джеффри Эпштейна французским властям удалось получить данные о том, что еще примерно 10 человек являются жертвами его преступлений на территории страны. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко.

В феврале этого года французская неправительственная организация (НПО) по защите несовершеннолетних от сексуального насилия "Невинность в опасности" (Innocence en danger) призвала возобновить расследование вокруг парижской квартиры Эпштейна. В НПО также объявили, что намерены собрать свидетельства со стороны жертв Эпштейна, находящихся во Франции​​​. Как сообщал телеканал BFMTV со ссылкой на главу НПО Омейру Селье, организация получила десятки свидетельств от потенциальных жертв.

В начале этого года после публикации так называемых "файлов Эпштейна" я… призвала собрать свидетельства, чтобы (молчавшие до этого. – Прим. ред.) жертвы высказались. (С того момента выступило. – Прим. ред.) чуть более 20 человек, некоторые из которых нам были уже известны по другим делам... но мы обнаружили и новых жертв... которых до этого совсем не знали, их около 10 человек заявила Бекко в эфире радиостанции RTL

По словам Бекко, прокуратура Парижа в настоящее время ведет проверки и собирает показания пострадавших (некоторые из них находятся за рубежом). И только после того, как сбор свидетельств закончится, правоохранители смогут систематизировать информацию, начать допрашивать первых фигурантов и изучать уже найденные улики.

В рамках расследования прокуратура также разбирает колоссальный объем документов из архивов Эпштейна — около полутора миллионов единиц. Главная цель — выявить любых возможных посредников Эпштейна во Франции, которые помогали искать и отправлять людей на его остров. Кроме того, как уточнила Бекко, Париж готовится запросить содействие у иностранных компетентных органов.

Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством начало расследование против бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона из-за связи с Эпштейном.