Москва17 маяВести.После возобновления в начале года расследования вокруг парижской квартиры американского финансиста Джеффри Эпштейна французским властям удалось получить данные о том, что еще примерно 10 человек являются жертвами его преступлений на территории страны. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко.
В феврале этого года французская неправительственная организация (НПО) по защите несовершеннолетних от сексуального насилия "Невинность в опасности" (Innocence en danger) призвала возобновить расследование вокруг парижской квартиры Эпштейна. В НПО также объявили, что намерены собрать свидетельства со стороны жертв Эпштейна, находящихся во Франции. Как сообщал телеканал BFMTV со ссылкой на главу НПО Омейру Селье, организация получила десятки свидетельств от потенциальных жертв.
В начале этого года после публикации так называемых "файлов Эпштейна" я… призвала собрать свидетельства, чтобы (молчавшие до этого. – Прим. ред.) жертвы высказались. (С того момента выступило. – Прим. ред.) чуть более 20 человек, некоторые из которых нам были уже известны по другим делам... но мы обнаружили и новых жертв... которых до этого совсем не знали, их около 10 человекзаявила Бекко в эфире радиостанции RTL
По словам Бекко, прокуратура Парижа в настоящее время ведет проверки и собирает показания пострадавших (некоторые из них находятся за рубежом). И только после того, как сбор свидетельств закончится, правоохранители смогут систематизировать информацию, начать допрашивать первых фигурантов и изучать уже найденные улики.
В рамках расследования прокуратура также разбирает колоссальный объем документов из архивов Эпштейна — около полутора миллионов единиц. Главная цель — выявить любых возможных посредников Эпштейна во Франции, которые помогали искать и отправлять людей на его остров. Кроме того, как уточнила Бекко, Париж готовится запросить содействие у иностранных компетентных органов.
Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством начало расследование против бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона из-за связи с Эпштейном.