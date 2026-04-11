Москва11 апр Вести.Инициативу супруги президента США Мелании Трамп о проведении публичных слушаний в американском Конгрессе с участием жертв Джеффри Эпштейна резко раскритиковали 13 пострадавших. Жертвы насилия обвинили супругу Дональда Трампа в "перекладывании бремени государства на самих пострадавших".

13 жертв насилия и примкнувшие к ним брат и сестра покончившей самоубийством Вирджинии Джуффре (Робертс), которая обвинила принца Эндрю в педофилии и изнасиловании, считают, что проявили достаточно смелости, дав показания.

Требование новых публичных выступлений является уклонением от ответственности отмечается в публичном заявлении жертв Эпштейна, опубликованном в СМИ

Расследование должны вести компетентные органы, считают пострадавшие. По их мнению, проведение публичных слушаний может вновь нанести им психологическую травму.

Мелания Трамп ранее заявила, что никогда не была жертвой Эпштейна. Она также добавила, что не располагала информацией о его преступной деятельности.

Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же потребовала супруга 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов

Мы не были друзьями ни с Эпштейном, ни с его подругой Гислейн Максвелл, добавила супруга Трампа, выступая в Белом доме. То, что Дональд Трамп, его будущая супруга и Эпштейн периодически пересекались в общественных местах, Мелания Трамп объяснила социальным кругом Нью-Йорка и Палм-Бич, где обычным является приглашение на мероприятие одних и тех же представителей общества.

Мелания подчеркнула, что встретила Дональда Трампа за год до знакомства с финансистом в 2000 году.

Белый дом и первая леди США Мелания Трамп стараются действовать на опережение в скандале с файлами Эпштейна, где может содержаться компромат на президента Дональда Трампа. Так считает журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.