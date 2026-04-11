Москва11 апрВести.Президент США Дональд Трамп может устроить скандал своей супруге Мелании после того, как она публично открестилась от связи с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю, считает кипрский журналист Алекс Христофор.
Такое мнение он озвучил в эфире своего YouTube-канала.
Трамп проигрывает войну с Ираном, срывается на журналистов и хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна. Поэтому нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может учудить после ее слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой темесказал журналист
По его мнению, американский лидер наверняка вышел из себя, когда Мелания решила вновь напомнить общественности о его возможной связи с Эпштейном.
Христофор выразил искренние опасения за жену Трампа. Неизвестно, что тот устроит своей супруге, учитывая, что "он даже верных журналистов смешал с грязью за справедливую критику", подчеркнул он.
Мелания Трамп на этой неделе выступила в Белом доме и заявила, что никогда не располагала информацией о преступной деятельности Эпштейна.
Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung в своей публикации задалась вопросом, почему предпочитающая избегать внимания СМИ жена президента США решила вновь затронуть тему связи супружеской пары Трампов с покойным финансистом в тот момент, когда эта тема пропала с повестки дня.