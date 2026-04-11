Журналист Христофор: Трамп накажет свою жену после ее заявлений об Эпштейне

"Что устроит Трамп": на Западе опасаются за Меланию после ее слов об Эпштейне

Москва11 апр Вести.Президент США Дональд Трамп может устроить скандал своей супруге Мелании после того, как она публично открестилась от связи с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю, считает кипрский журналист Алекс Христофор.

Такое мнение он озвучил в эфире своего YouTube-канала.

Трамп проигрывает войну с Ираном, срывается на журналистов и хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна. Поэтому нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может учудить после ее слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой теме сказал журналист

По его мнению, американский лидер наверняка вышел из себя, когда Мелания решила вновь напомнить общественности о его возможной связи с Эпштейном.

Христофор выразил искренние опасения за жену Трампа. Неизвестно, что тот устроит своей супруге, учитывая, что "он даже верных журналистов смешал с грязью за справедливую критику", подчеркнул он.

Мелания Трамп на этой неделе выступила в Белом доме и заявила, что никогда не располагала информацией о преступной деятельности Эпштейна.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung в своей публикации задалась вопросом, почему предпочитающая избегать внимания СМИ жена президента США решила вновь затронуть тему связи супружеской пары Трампов с покойным финансистом в тот момент, когда эта тема пропала с повестки дня.