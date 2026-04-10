Москва10 апр Вести.Знакомство президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании могло произойти в библиотеке или метро. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Он прокомментировал слова Мелании Трамп о том, что она никогда не имела каких-либо отношений с Джеффри Эпштейном и не была одной из его жертв.

Кроме того, она опровергла заявления о том, что это Эпштейн познакомил ее с будущим мужем. Супруга американского президента подчеркнула, что встретила Трампа за год до знакомства с финансистом в 2000 году. В библиотеке, наверное. Или в метро отметил Богданов

Ранее Мелания Трамп прокомментировала слухи о ее связях с Эпштейном. Она подчеркнула, что публикации ложных сведений должны срочно прекратиться.