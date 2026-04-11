Москва11 апр Вести.Белый дом совместно с первой леди США Меланией Трамп стараются действовать на опережение в скандале с файлами Эпштейна, в которых может содержаться компромат на президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Он сделал акцент на том, что Мелания Трамп выступила со своим заявлением после того, как ее супруг объявил о перемирии с Ираном. Кроме того, журналист напомнил о популярной в США версии, согласно которой Эпштейн мог быть связан с израильской разведкой.

Интересно, что неожиданное обращение Мелании Трамп случилось не в разгар скандала с файлами Эпштейна, а через двое суток после того как ее супруг отменил свою угрозу стереть с лица земли "иранскую цивилизацию" и объявил перемирие. Не означает ли это, что те, кто, говоря аккуратно, использует некий рычаг давления на президента США (например, в виде компромата) вновь пригрозили на него нажать и Белому дому приходится действовать на опережение. Версия о том, что Эпштейн работал на Моссад или был связан с израильской разведкой – это одна из самых популярных версий среди правых в Америке отметил Богданов

Ранее он сыронизировал по поводу знакомства Трампа и Мелании в библиотеке. Богданов прокомментировал слова Мелании Трамп о том, что она никогда не имела каких-либо отношений с Джеффри Эпштейном и не была одной из его жертв.