NZZ: слова Мелании Трамп об Эпштейне не соответствуют стратегии ее мужа

Москва11 апр Вести.Недавнее выступление супруги президента США Мелании Трамп с опровержением личных связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю, противоречит стратегии ее мужа Дональда Трампа по уходу от публичного обсуждения ситуации. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В публикации издания отмечается, что упоминание Эпштейна в речи жены американского лидера в Белом доме "стало неожиданностью".

NZZ задается вопросом, почему супруга Трампа решила публично привлечь внимание к почти забытому на фоне ближневосточного кризиса скандалу, учитывая, что она обычно предпочитает избегать внимания СМИ.

Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном. Дональд Трамп и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания говорится в материале

Ранее Мелания Трамп в ходе выступления в Белом доме открестилась от связей Джеффри Эпштейном, заявив, что никогда не располагала информацией о преступной деятельности американского финансиста.

При этом в обнародованных Минюстом США файлах по делу Эпштейна есть сведения о том, что именно финансист познакомил Трампа с Меланией.