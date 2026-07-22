Москва22 июл Вести.Бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого называют предполагаемым сообщником скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, нашли мертвым во Франции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Сиад был обнаружен мертвым в собственном доме. Французская полиция начала расследование обстоятельств его смерти.

Причины смерти на данный момент не установлены. BFMTV отмечает, что Сиада подозревали в том, что он подбирал девушек для Эпштейна с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что уроженка Узбекистана Роза Жиль, заявлявшая о многолетнем насилии со стороны Эпштейна, рассказала CNN о попытках намеренно заразиться инфекцией, передающейся половым путем, чтобы таким образом навредить ему.