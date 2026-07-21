CNN: жертва Эпштейна была готова заразиться ЗППП, чтобы убить его CNN: жертва Эпштейна Роза Жиль хотела заразиться ЗППП, чтобы избавиться от него

Москва21 июл Вести.Роза Жиль, девушка из Узбекистана, которая годами подвергалась насилию со стороны скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала в интервью CNN, как пыталась заразиться заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), чтобы избавиться от него.

Я бегала по Нью-Йорку и пыталась заразиться ЗППП, чтобы убить педофила [Эпштейна] сказала Жиль

По данным CNN, Жиль переехала в Соединенные Штаты, когда ей было 18 лет. В 2008 году она подписала контракт с агентством МС2 Model Management, которое принадлежало сообщнику Эпштейна Жан-Люку Брюнелю. В результате девушка влезла в долги. Ей нужно было отдавать 4 тысячи долларов за визу, а также платить 1,5 тысячи долларов ежемесячно на жилье.

Летом 2009 года Жиль отправили на фотосессию в особняк в городе Палм-Бич во Флориде, где ей было предложено работать с Эпштейном. Скандальный финансист предложил ей стать его секретаршей.

По словам Жиль, в ее первый рабочий день Эпштейн совершил над ней сексуальное насилие, что стало началом многолетних изнасилований и издевательств. Она рассказала CNN, что все это продолжалось каждые выходные, даже после того, как ей разрешили вернуться в Нью-Йорк в 2010 году.

Жиль утверждает, что в особняке видела и других жертв Эпштейна - девушек, которые почти не говорили по-английски.

Ранее стало известно, что власти Франции обнаружили еще как минимум десять новых жертв Эпштейна. Прокуратура Парижа проводит проверки и собирает показания пострадавших.